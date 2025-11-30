Falla en un aislador de media tensión dejó sin luz a un sector de Plaza Huincul

El corte ocurrió luego de la intensa lluvia caída en la localidad durante la mañana, lo que podría haber influido en la falla.

Cerca del mediodía de este domingo se registró una explosión en las inmediaciones del nuevo supermercado Carrefour, en Plaza Huincul. Vecinos de la zona informaron que se escucharon al menos dos estruendos, lo que generó preocupación y derivó en un prolongado corte de energía.

Pasadas las primeras versiones que señalaban la posible explosión de un transformador, el Municipio emitió un informe técnico detallando lo ocurrido.

A las 13:04, se detectó la apertura del alimentador 1 de Plaza Huincul por una falla. Se intentó realizar un cierre del sistema, pero no resultó positivo, por lo que se dio aviso a la guardia activa y pasiva para iniciar el recorrido del alimentador.

Durante la inspección se identificó la falla en un aislador de media tensión ubicado en avenida San Martín y Alborada, donde la descarga derivó a tierra a través de la estructura de la columna. El equipo técnico procedió a reemplazar el componente dañado.

A las 14:18, se efectuó un nuevo cierre sobre el interruptor Cooperativa 1 de Plaza Huincul, que resultó exitoso, registrando una carga de 120 amperes y normalizando finalmente el servicio eléctrico en la zona.