El IFD N° 1 de Cutral Co abre las inscripciones para ingresantes 2026

El Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co informó que abren las inscripciones para los ingresantes del ciclo lectivo 2026. La oferta académica incluye los profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria, ambos con una duración de cuatro años y cursado en modalidad presencial. Además, las carreras cuentan con el acompañamiento de un campus virtual institucional y requieren, en determinadas instancias, disponibilidad horaria en ambos turnos para la realización de las prácticas docentes.

La inscripción deberá iniciarse de manera online a través del sistema S.I.Un.Ed, en el portal de Autogestión Estudiantes del Consejo Provincial de Educación. Una vez completado el formulario digital, los aspirantes deberán presentar la documentación correspondiente para formalizar su ingreso.

Entre los requisitos solicitados se encuentran: fotocopia actualizada y legalizada del acta de nacimiento, fotocopia del DNI también actualizada y legalizada, título secundario autenticado o constancia de título en trámite, dos fotografías 4×4, carpeta no colgante tipo cartulina, ficha médica institucional —disponible en formato PDF en el sitio web del instituto— y el formulario impreso generado por el sistema al finalizar el registro online.

La entrega de la documentación se realizará de manera presencial entre el lunes 1 y el viernes 12 de diciembre, en el edificio del IFD N° 1 ubicado en Los Ñires 220, barrio 25 de Mayo, en el horario de 15 a 21.

Para consultas o para acceder al formulario de inscripción, los interesados pueden dirigirse a los sitios oficiales:

🔗 http://w3.neuquen.gov.ar/cpeonline/servlet/hinicio

🔗 https://ifd1-nqn.infd.edu.ar/sitio/

El instituto recordó que el cumplimiento de los requisitos y la presentación completa de la documentación son indispensables para confirmar la inscripción al ciclo 2026.