Conmemorando el Día Mundial del Sida, el hospital realizará testeos masivos

La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas en el hall principal del establecimiento.

Este lunes 1° de diciembre, en el marco del Día Mundial del Sida, el hospital Cutral Co y Plaza Huincul “Aldo Maulu” llevará adelante una jornada de testeos masivos de VIH, destinada a toda la comunidad. La actividad se desarrollará de 9 a 14 horas en el hall principal del establecimiento.

Durante la jornada se ofrecerán testeos voluntarios, confidenciales y gratuitos, así como asesoramiento profesional a quienes se acerquen. Además, se entregará folletería informativa y preservativos, en una acción conjunta con los CIAPS y bajo la línea de cuidado destinada a mejorar el acceso a la salud.

Desde el equipo organizador recordaron que VIH y Sida no son lo mismo y subrayaron la importancia del testeo como herramienta fundamental para la detección temprana. En caso de un diagnóstico positivo, existen tratamientos que permiten llevar una vida plena, saludable y además cortar la cadena de transmisión.

La propuesta busca reforzar la prevención, promover la información confiable y facilitar el acceso a controles, siguiendo las recomendaciones internacionales de salud.