Áreas locales de mujeres se reunieron para reflexionar sobre prevención y violencias

Contó con la participación de la Fundación Micaela García “La Negra”

En la localidad de Mariano Moreno se realizó una jornada de trabajo destinada a fortalecer las políticas públicas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género. La actividad fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y contó con la participación de la Fundación Micaela García “La Negra”.

El encuentro reunió a referentes de áreas sociales, de mujeres, género y diversidad provenientes de distintos municipios de la provincia. El objetivo fue reforzar las estrategias de promoción de derechos, prevención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, así como consolidar la articulación entre el gobierno provincial y los gobiernos locales.

La jornada fue organizada por la Subsecretaría de las Mujeres y tuvo la presencia de Néstor “Yuyo” García y Andrea Lescano, padres de Micaela García e impulsores de la Ley Micaela, junto con representantes de la fundación que lleva el nombre de su hija. Durante su participación, destacaron la importancia de la formación permanente y el trabajo articulado entre instituciones.

La subsecretaria de las Mujeres, Lorena Barabini, valoró el compromiso de los equipos territoriales y subrayó que la provincia continuará acompañando iniciativas locales para fortalecer políticas públicas con perspectiva de género. “Reconocer el trabajo en territorio de los equipos y seguir trabajando con Yuyo, Andrea y Mili de Fundación Micaela es más que necesario. El Estado Provincial está presente y acompañaremos las iniciativas de los gobiernos locales”, afirmó.

A lo largo de la jornada, la Subsecretaría de las Mujeres y la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias presentaron sus líneas de trabajo y abordajes actuales. Además, se realizaron rondas de intercambio divididas por regiones, con el propósito de avanzar hacia una agenda articulada para el año 2026 entre localidades con problemáticas y desafíos comunes.

Participaron del encuentro el intendente de Mariano Moreno, Javier Huilipán, y representantes de Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, Plaza Huincul, Zapala, Aluminé, Ramón Castro, Chos Malal, El Cholar, Las Ovejas, Taquimilán, Caviahue Copahue, Coyuco Cochico, Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar, Junín de los Andes y Villa La Angostura.