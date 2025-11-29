Se concretó la jornada por el día de los derechos del niño y la niña en Cutral Co

Se vivió una mañana llena de juegos, movimiento y participación en el contexto del Día de los Derechos del Niño y la Niña.
Los niños y adolescentes de jardines y escuelas primarias disfrutaron de actividades recreativas pensadas especialmente para poner en valor sus derechos a través del juego y la creatividad. Docentes y equipos de trabajo acompañaron cada propuesta, generando un ambiente cálido y participativo. Todo se hizo en elanexo del gimnasio municipal Enrique Mosconi.
Las instituciones que integran el Co.Mu.NAF prepararon distintas temáticas y estaciones para los chicos. Entre ellas se destacaron la Secretaría de la Mujer y Diversidad; el Banco de Leche Humana Neuquén; la Comisaría CENAF; el Club de Leones; el Punto Saludable del Hospital de Complejidad VI; y ATEN, cada una aportando dinámicas y contenidos vinculados a la salud, la educación, la protección y el bienestar.
Carolina Alarcón, Secretaria de la Mujer y Diversidad, resaltó que “trabajamos sobre los derechos fundamentales, como la salud, la educación, la alimentación y la recreación. Cada institución que integra el Consejo Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia (Co.Mu.NAF) preparó diferentes propuestas tanto para los más pequeños del jardín como para los estudiantes de primaria”.