Ediles aprobaron la tarifaria 2026 y habrá audiencia pública

Las vecinas y vecinos que quieran participar en la audiencia, tienen que anotarse.

La ordenanza tarifaria 2026 que indica cuánto costarán las tasas municipales fue aprobada en primera lectura. Hay una audiencia pública de la que se puede participar, siempre y cuando los asistentes se anoten.

La tarifaria para 2026 fue aprobada por mayoría. El artículo 1° señala que “el valor de cada Unidad Tributaria valores en pesos moneda naciona”. Y se fijará semestralmente, según surja del Índice de Precios al Consumidor.

El valor de la UT para el primer semestre de 2026 se calculará: $2.350,por IPC 18.8% que resulta $2.800. Y aquellos contribuyentes que se adhieran al pago por débito automático y o descuento por Planilla de Sueldo, de servicios retributivos, ejercicio de la actividad comercial, patente automotor y derecho de cementerio, tendrán un descuento del 5%.

El artículo 2° fija cuáles son las zonas en la que está dividida la ciudad para la aplicación del tributo.

En los fundamentos algunos de los concejales dieron su postura. Entre ellos, Fabián Godoy (MID) dijo que si bien “el tributo que paga la gente es elevado, está de acuerdo a la calidad de vida que tenemos, con los servicios como agua potable, cloacas, gas, recolección diaria, las cámaras de seguridad”, por describir algunos.

Luego, el edil Pérez, (LLA) que votará en contra la ordenanza tarifaria, aclaró que si lo hará con dos ítem en el tratamiento en particular, de cuestiones que había propuesto y se tuvieron en cuenta. Una es la renovación de carnet de conducir para adultos mayores que deben renovarlo año a año; y la eliminación de la tasa de oficina que en algunos conceptos no estaban deteminados.

En la primera lectura votaron a favor el presidente Jesús San Martín; y Jésica Rioseco, María Elena Paladino, Hugo Deisner, Maximiliano Navarrete (Todos por Cutral Co); Fabián Godoy (MID) y Plinio Rubilar (UP) votaron a favor. En contra lo hizo Omar Pérez (La Libertad Avanza).

La audiencia pública se hará el 9 de diciembre, a partir de las 20 en el recinto de sesiones. Desde el lunes hasta el viernes próximos, en el horario de 9 a 13, las y los vecinos interesados en participar de la audiencia podrán anotarse y ver la documentación.