Avanza el gimnasio polideportivo del parque de la Ciudad en Cutral Co

Se espera que en 41 días más esté finalizado.

El intendente Ramón Rioseco recorrió los avances del nuevo gimnasio polideportivo del Parque de la Ciudad en Cutral Co.

Entre el trabajo constante de los equipos en obra, supervisó cómo este proyecto —uno de los más esperados— avanza para ponerse al servicio del Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN – FRN y de toda la comunidad.

Acompañaron el recorrido el Jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el contratista Javier Maciel; y el Ingeniero Eduardo Skop.

Rioseco explicó que “este plan tiene como objetivo dar cobertura a los chicos de la Escuela Técnica Preuniversitaria de la UTN. Ellos lo usarán media jornada y luego quedará disponible para el público y para los vecinos del barrio Zani”.

Por su parte, Mardones detalló que se trata de 1.000 m² cubiertos, de los cuales 890 m² estarán destinados al área deportiva —canchas y tribunas— mientras que el resto corresponde a sanitarios, sala administrativa y cocina. “Esperamos poder inaugurarla en 41 días”, indicó.