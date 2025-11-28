Yacimientos maduros: bajaron las retenciones para reactivar la actividad ¿funcionará?

Ahora será más rentable exportar petróleo que provenga de yacimientos maduros. Beneficia a empresas como Oil Stone y Bentia

El gobernador Rolando Figueroa firmó este jueves el acta acuerdo para eliminar las retenciones sobre la exportación de petróleo convencional

De la actividad participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el viceministro Daniel González y el presidente Cámara de Hidrocarburos, Carlos Ormachea.

La decisión podría tener impacto inmediato en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul para revertir una grave situación de parate y despidos. En los últimos meses Oil Stone, que tiene la mayor cantidad de áreas alrededor de la Comarca Petrolera se deshizo de trabajadores para bajar costos y los trasladó a sus contratistas, pero en parte. E YPF vendió su participación a Bentia Energy, que también hizo reducción de personal y buscó nuevos proveedores.

Con ese panorama sombrío, primero llegó la rebaja en IIBB y regalías por parte del gobierno provincial y ahora también pagarán menos retenciones nacionales, lo que significa que exportar petróleo desde yacimientos maduros será más rentable. Es un negocio de bajo retorno y requiere de una eficiencia estrocta en la producción para ser sustentable.

En septiembre pasado, funcionarios provinciales junto con representantes de empresas y sindicatos, constituyeron la Mesa del “Programa de Reactivación Hidrocarburífera Convencional”, un ámbito de trabajo conjunto orientado a reactivar y optimizar la producción convencional de hidrocarburos en la cuenca Neuquina.

El programa benefició a la industria liberándolas del pago de Ingresos Brutos sobre la actividad convencional y con una reducción de la alícuota de regalías de 3 puntos (llevándola del 15 al 12 por ciento).

Allí las partes reconocieron la importancia estratégica de la producción convencional como motor de desarrollo energético, económico, ambiental y social de la Provincia del Neuquén y del país.



El ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, oportunamente destacó que el desafío del convencional requiere recursos, inversión y trabajo colaborativo, entre ellos “generar las condiciones adecuadas” incluyendo las impositivas, para reactivar pozos, sostener la producción y cuidar el empleo.

Las inversiones que se impulsen en este marco, priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria