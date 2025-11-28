“La que brota” es la propuesta artística para este sábado en Plaza Huincul

Como parte de las actividades programadas desde la dirección de Violencia de Género, que depende de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul, este sábado se presentará la obra “La que brota”.
Se trata de una propuesta artística que reune a mujeres de varias disciplinas. Formarán parte Jorgelina Angeloni; Sol Cabezas; Yael Aquino; Ana Giménez; Alejandra Rañil; Lenerleemi y Jezabel Hasenauer. Bajo la consigna”El arte de no callar”, la cita es en la sala de exposiciones en la dirección de Cultura, situada en Azucena Maizani y Juan Marín, del barrio Central de Huincul.
Es a las 17 y con entrada libre y gratuita.