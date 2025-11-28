La futura plaza del barrio Unión llevará el nombre de Titi Astigarraga

Lo votó por unanimidad el Concejo Deliberante de Cutral Co en la última sesión.

La futura plaza que se construirá en el barrio Unión tendrá el nombre de un comprometido vecino Luis Eduardo Titi Astigarraga.

Así lo resolvieron los concejales y concejalas por unanimidad en la sesión de este jueves por la tarde. Se estableció que la plaza que se levantará en Alem, Perito Moreno, Sacerdote Pedro Yagas y José Montesino del barrio Unión será bautizada con su nombre.

En los fundamentos se destacó el compromiso del vecino que trabajó para que se levante la plazoleta en Islas Malvinas y Alem y cómo promovió junto a otras familias de la barriada actividades para que se iniciara la construcción del minigimnasio.

Logró gestionar la donación de las rejas retiradas del edificio del sindicato SUPE con las que se construyeron los juegos de esa plazoleta.

También se mencionó que el vecino Titi fomentó las actividades culturales y de esparcimiento, en organización de comparsas que participaban en los eventos locales y carrozas.

Ayer, en la sesión, la concejala Elida González destacó su figura, agradeció a la presidenta de la barriada Natalia Estrada -quien concurrió a la sesión junto a familiares de Astigarraga- por poner de manifiesto esta inquietud.