Anunciaron el programa de pagos en Plaza Huincul

Lo anunció el municipio huinculense.

Desde la secretaría de Hacienda del municipio huinculense se definió la agenda de pagos correspondientes a sueldos del mes de noviembre para el personal municipal y de Decretos. Así también el pago del aguinaldo correspondiente a diciembre del 2025.



De acuerdo al cronograma, el personal municipal percibirá su sueldo el día lunes 1 de diciembre. Mientras que los agentes pertenecientes al programa de Decretos percibirán sus haberes el martes 9 de diciembre.



En tanto, la fecha designada para el pago de la segunda cuota del aguinaldo 2025 es el jueves 18 de diciembre.



Con esta medida, la municipalidad de Plaza Huincul reafirma su compromiso con el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales, reconociendo el esfuerzo y la labor diaria del personal municipal.