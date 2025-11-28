Allanan una casa en el barrio 25 de Mayo y secuestran 90 dosis de marihuana y 20 de cocaína

Ayer, la División Antinarcóticos Cutral Co (DANCCO) ejecutó un allanamiento en la ciudad. El procedimiento se materializó en el barrio 25 de Mayo.
La investigación se originó tras la recepción de denuncias anónimas por parte de la ciudadanía a través de la aplicación NARCO WEB del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Los investigadores determinaron que un hombre se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, utilizando un vehículo para realizar la acción.
La operación resultó en la incautación de importantes elementos:
- Aproximadamente 20 dosis de clorhidrato de cocaína.
- Aproximadamente 90 dosis de Cannabis Sativa.
- Más de tres millones de pesos de moneda nacional, cuyo origen se estima sería producto de la venta de estupefacientes.
- Unos 100 cartuchos de armas de fuego de diferente calibre (9 mm, Cal. 38 y Cal. 22).
- Un chaleco balístico.
- Una balanza digital de precisión y recortes de nylon.
- Un automóvil de alta gama.
La invetigación duró aproximadamente treinta días, periodo en el que se observaron movimientos habituales para la venta de drogas. El hombre de unos 30 años, realizaba entregas de envoltorios a modo de delivery.
Una vez concluidas las diligencias, el investigado quedó involucrado en las actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nro. 23.737. Las medidas judiciales fueron solicitadas al Ministerio Público Fiscal Único de Cutral Co, a cargo de Gastón Liotard y Rodrigo Blanco.