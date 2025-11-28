Adultos mayores concluyeron el ciclo de capacitación digital en Copelco

Finalizó la formación.

Desde la cooperativa Copelco junto a la Universidad Tecnológica Nacional, facultad Regional del Neuquén participaron de la entrega de certificados a las personas que fueron parte la capacitación digital para Adultos Mayores.

El acto fue muy emotivo y contó con la presencia de autoridades de la cooperativa, de la UTN, y de los familiares de las y los alumnos. Las certificaciones que tienen validez y alcance nacional.

De esta manera, Copelco y la UTN reafirman su compromiso con la comunidad, promoviendo la inclusión, la seguridad digital y el aprendizaje que se trasmite generacionalmente.

Además, ambas instituciones se comprometieron a continuar con el ciclo de capacitaciones este próximo 2026.