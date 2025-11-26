Turismo participó de la jornada de ESI en la escuela 133, de Plaza Huincul

El equipo municipal compartió con los alumnos un recorrido histórico y emocional sobre la vida de Carmen Funes

Durante la jornada de ayer, personal de la dirección de Turismo de Plaza Huincul participó de las actividades correspondientes a la Jornada de Educación Sexual Integral (ESI) organizada por la escuela primaria N°133 “ doctor Juan Keidel”, ubicada en el barrio Uno. La propuesta se desarrolló en ambos turnos, mañana y tarde, e incluyó a estudiantes de primer, segundo y tercer ciclo.

En esta ocasión, el equipo municipal compartió con los alumnos un recorrido histórico y emocional sobre la vida de Carmen Funes, conocida como “La Pasto Verde”, considerada la primera pobladora y una figura pionera en la historia de la ciudad. A través del relato, los niños y niñas pudieron aproximarse a distintos aspectos de su trayectoria:

Su llegada a la región durante la Campaña del Desierto, acompañando a las tropas del general Julio A. Roca.

Su fortaleza, capacidad de adaptación y valentía en un territorio inhóspito.

Su rol fundamental como mujer trabajadora y referente histórica en la conformación de lo que hoy es Plaza Huincul.

El valor simbólico de su figura para la identidad local, la memoria colectiva y el patrimonio histórico de la comunidad.

Desde la Dirección de Turismo destacaron que este tipo de actividades permite acercar la historia local a las nuevas generaciones desde una mirada respetuosa, inclusiva y con perspectiva de género, reconociendo el aporte de las mujeres en la construcción de la ciudad.

Finalmente, expresaron su agradecimiento a la directora de la institución, Viviana Lombardo, y a todo el equipo docente por la invitación.