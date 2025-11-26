Qué anuncia el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este miércoles habrá una jornada inestable durante el día y la noche.
La temperatura máxima esperada rondará los 33° Centígrados y la mínima será de 19°. En cuanto al viento se presentará del sector oeste a 22 kilómetros con ráfagas de 35 kilómetros durante el día y para la noche rotará al sudoeste a 35 kilómetros con ráfagas de 47 kilómetros.
La inestabilidad se presentará durante todo el día. Para el jueves la máxima esperada rondará los 30° Centígrados y la mínima descenderá hasta los 7°.