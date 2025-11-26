Petrolero Argentino pasó a la final por el Ascenso

Luego de ganarle a Cinco Saltos como visitante

El conjunto de Plaza Huincul se quedó con la victoria en el segundo encuentro por las semifinales del Torneo Pre Federal de Basquet Ascenso 2025 y pasó a la final.

El Matador supo afrontar los distintos momentos que tuvo el encuentro. Arrancó por delante en el marcador pero el local cerró el primer cuarto ganando por 20 a 17.

Cinco Saltos mejoró en el inicio del segundo cuarto y logró una ventaja máxima de 12 puntos y Petrolero logró descontar hasta llegar a igualar el marcador sobre el final 42 a 42.

Petrolero en el inicio de la segunda mitad, comenzó a tomar ventaja en el marcador de a poco. Sacando 12 puntos de ventaja en los primeros 5 minutos del tercer cuarto y logrando cerrar el cuarto a su favor por 70 a 53.

En el último cuarto, Petrolero mantuvo el nivel que venía mostrando y cerró su pase a la final con un marcador final de 99 a 77. En la final, lo espera Club Plottier para pelear por el ascenso.