Neuquén actualiza los valores de las multas por quemas

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia del Neuquén informó que, a través de la Resolución Provincial N.º 138/25, se actualizaron los valores de las multas por quemas en el marco del Decreto de Emergencia Ígnea vigente. Las sanciones comenzarán a regir desde este miércoles y contemplan incrementos significativos.

Con la nueva normativa, las multas irán desde $1.700.000 hasta $1.700 millones, montos que equivalen a entre 1.000 y 1.000.000 de litros de Gasoil Ultra Diesel, calculados según el valor del combustible al día de la fecha.

La graduación de la sanción dependerá de diversos factores, entre ellos:

Los antecedentes del infractor.

La extensión del área afectada por la quema.

El grado de colaboración frente a las medidas de prevención.

Cualquier otra circunstancia que la autoridad de aplicación considere relevante.

Desde la Secretaría recordaron que continúa prohibido encender fuego en todo el territorio provincial, en el marco de las medidas de prevención para reducir el riesgo de incendios forestales y rurales.