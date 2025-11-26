La campaña de esterilización de mascotas será en Zoonosis de Cutral Co

La dirección de Zoonosis está en el barrio Parque Este de Cutral Co.

En lo que queda de esta semana, desde el miércoles 26 al viernes 28, la dirección de Zoonosis anunció que la campaña de esterilización gratuita será en su sede. Esto es en Lago Auquinco N° 55 del barrio Parque Este de Cutral Co.

Se esterilizarán perros y gatos, machos y hembras, de manera gratuita. Para ello se deben pedir turnos de manera personal. Hoy, a partir de las 8:30 ya se están dando los turnos.

Al mismo tiempo, se recordó que se entregarán dosis antiparasitarias totalmente gratuitas. Como una manera de mantener el control de la población de perros y gatos es que se convoca a las familias a llevar a esterilizar a sus mascotas si es que no podrán cuidar de las crías.

Todo el procedimiento es gratuito. Solo se requiere del compromiso de las vecinas y vecinos en sacar el turno y luego cumplir en llevar a los animales.