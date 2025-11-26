El IPVU–ADUS atenderá este jueves en Plaza Huincul

El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) informaron que este miércoles 27 de noviembre brindarán atención al público en Plaza Huincul, a través del Registro Único Provincial de la Vivienda (R.U.Pro.Vi 2.0).

La jornada se desarrollará desde las 9 de la mañana en el Centro Cultural Marité Berbel, ubicado en Avenida del Libertador 514, donde los vecinos podrán realizar diversos trámites vinculados a programas habitacionales.

Entre las gestiones disponibles se encuentran inscripciones, reempadronamientos y consultas sobre requisitos para acceder al registro. Las autoridades recordaron que es obligatorio presentar los DNI originales de todos los integrantes del grupo familiar.