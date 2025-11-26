Derrota de Pérfora frente a Independiente por las semifinales del Pre Federal de Básquet

El jueves juega como local

El Verde de Plaza Huincul no pudo frente al Rojo en el primer partido de la serie por las semifinales del Pre Federal 2025 y el jueves buscará extender la serie como local.

Los dirigidos por Fernando Claris no tuvieron el mejor arranque. Independiente logró una ventaja máxima de 11 puntos en el primer cuarto pero Pérfora recortó y finalizó 24 a 17 para los de Neuquén.

El comienzo del segundo cuarto lo tuvo a Pérfora más contundente en ataque logrando un parcial de 7 a 0 para igualar el marcador. No estuvo muy fino con los tiros de tres puntos e Independiente se quedó con el primer tiempo por 42 a 35.

El inicio de la segunda mitad fue un calco del segundo cuarto, Pérfora lograba recortar la distancia que lograba Independiente pero el local volvía a tomar ventaja hasta cerrar el cuarto ganando únicamente por 2 puntos, 62 a 60.

El último cuarto se mantuvo con mucha igualdad hasta que a falta de 3 minutos Independiente fue más contundente que el Verde y logró cerrar la victoria a su favor por 94 a 86.

El jueves se juega el segundo partido de la serie cuando Pérfora sea local en el Oscar “Piti” Claris.