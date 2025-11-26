Cutral Co se prepara para el cierre anual de los talleres culturales

La jornada incluirá propuestas vinculadas a la música, las danzas y las artes visuales

Este jueves, la comunidad de Cutral Co podrá disfrutar del tradicional cierre anual de los talleres culturales, un espacio donde se compartirán presentaciones y muestras que reflejan el trabajo desarrollado durante todo el año por alumnos y docentes.

La jornada incluirá propuestas vinculadas a la música, las danzas y las artes visuales, con el objetivo de visibilizar los procesos creativos y artísticos impulsados desde el municipio. La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural José H. Rioseco.

El evento contará con entrada libre y gratuita, lo que permitirá que familias, amigos y vecinos acompañen a quienes formaron parte del ciclo 2025.