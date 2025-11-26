Cutral Co convoca a beneficiarios del Programa Plus a completar sus estudios secundarios

La atención comenzará el jueves 27 del corriente mes, en el horario de 08:00 a 11:30

La CTA Autónoma anunció que la Municipalidad de Cutral Co convocó a los beneficiarios del Programa Transitorio del Plus a iniciar o finalizar sus estudios secundarios, en el marco de una propuesta educativa destinada a ampliar las oportunidades de formación para trabajadores y trabajadoras de la ciudad.

Según informó la central sindical, todas las personas que formen parte del Programa Plus y tengan interés en cursar estudios secundarios podrán acercarse a la sede gremial ubicada en calle Alberdi N° 211 para recibir información detallada sobre los requisitos y modalidades de cursado. La atención comenzará el jueves 27 del corriente mes, en el horario de 08:00 a 11:30.

Además, se dispuso que los interesados también podrán realizar consultas en las oficinas de la Junta Interna Municipal, situadas en calle Sarmiento N° 342 y en el sector de Matorras – Corralón Municipal.