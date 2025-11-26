Bomberos de Huincul controlaron el sistema de incendios del nuevo supermercado Carrefour

La actividad se desarrolló en la playa de estacionamiento del nuevo supermercado

Para la habilitación comercial se debe corroborar que todo el sistema antincendios funciona correctamente y por ello el cuartel de bomberos voluntarios de Plaza Huincul realizó tareas de simulacro en el local que pronto abrirá sus puertas.

Desde el cuartel se informó que la actividad se desarrolló en la playa de estacionamiento, donde se realizó la prueba y verificación de la red contra incendios, evaluando su funcionamiento y tiempos de respuesta.

“Agradecemos al personal de Carrefour por la disposición y el compromiso para trabajar de manera conjunta en la mejora de la seguridad de todos”, expresaron desde la institución local.

El nuevo establecimiento estará habilitado en breve.