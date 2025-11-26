“Apostamos al empleado municipal y lo queremos reafirmar”, dijo Larraza a los 42 agentes

Se concretó el acto protocolar de entrega de decretos para los 42 agentes municipales que a partir de ahora revistan en la planta permanente.

La ceremonia de entrega de decretos para 42 empleadas y empleados municipales de Plaza Huincul que pasan a revistar como planta permanente, a partir de ahora estuvo cargada de emoción.

En un colmado centro cultural Gregorio Álvarez del barrio Uno, el intendente Claudio Larraza encabezó la comitiva de funcionarios y concejales que asistieron a la ceremonia. Además de las y los agentes municipales estuvieron sus familias.

En su breve pero contundente discurso, Larraza felicitó a cada uno y agradeció a los 42 empleados. “Hoy gracias a un excelente diálogo y trabajo desde la municipalidad y el gremio ATE, junto a la creación de la Jacad se puede celebrar: ustedes y la familia”, agregó.

Recordó los difíciles momentos que atraviesa el país en el campo laboral, donde con una sola firma quedan “cesanteados miles”. Desde Huincul, “reafirmamos y les damos la seguridad laboral en el trabajo diario”, subrayó.

Luego, indicó que el traspaso de estas 42 personas permitan reflejar el compromiso asumido a comienzo de gestión. “Apostamos al empleado municipal y lo queremos reafirmar, para eso tuvimos que ordenar. Esto es un compromiso futuro, a seguir trabajando, Huincul necesita de todos nosotros”, concluyó.

Luego se dio paso a la entrega de decretos. Las y los agentes municipales cumplen funciones en las diferentes áreas: Servicios Públicos, recolección de residuos; biblioteca; agua; cementerio; tesorería; tránsito; espacios verdes; turismo; contratos; suministros; producción; bromatología, entre otros.