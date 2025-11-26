Apareció el vecino que era buscado en Cutral Co

Si bien aún no se informó oficialmente en qué condiciones fue hallado, ni cómo ni dónde ocurrió el encuentro, la Policía confirmó que se dejó sin efecto la solicitud de paradero

El adulto mayor de 81 años, cuyo paradero era investigado desde el lunes 24 —feriado nacional—, fue finalmente encontrado este miércoles por la tarde, según confirmaron fuentes policiales.

El hombre había sido visto por última vez en la intersección de Carlos H. Rodríguez y Zapala, en Cutral Co, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad y zonas aledañas.

Si bien aún no se informó oficialmente en qué condiciones fue hallado, ni cómo ni dónde ocurrió el encuentro, la Policía confirmó que se dejó sin efecto la solicitud de paradero tras ubicarlo.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre su estado de salud y las circunstancias que rodearon su desaparición.