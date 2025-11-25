Tristeza: Hasta siempre Susana Domínguez de Dupont

La artista plástica y docente jubilada falleció en las últimas horas.

Falleció Susana Domínguez de Dupont. La artista plástica y docente luchó contra la dura enfermedad y se despidió en las últimas horas.

Para describir a Susana es imposible no hacerlo sin mencionar a su esposo Beto Dupont, compañero de vida, de múltiples aventuras y viajes. Sin embargo, Susana tuvo su propio sello y la abundante obra de dibujos y pinturas que dejó permiten reconocer sus trabajos sin lugar a dudas.

Amante de esta tierra que la vio crecer desde pequeña -su padre, Juan Carlos Domínguez, quien fue corresponsal del diario La Nación- eligió retratarla con sus dibujos y pinturas.

Los colores de la meseta patagónica que en los alrededores se mezclaban con su pelo pelirrojo quedaron registrados a través de su mirada. Para ella los paisajes de mar o palmeras no estaban en su radar porque prefería retratar el paisaje propio, el de todos los días.

Supo destacar el viento, los alpatacos, la vegetación achaparrada y en su obra la figura de la mujer tiene preponderancia.

Su amplia obra que incluye también monumentos que se pueden observar a diario en las calles de Cutral Co y Plaza Huincul.

Desde Cutral Co al Instante la despedimos, agradeciéndole todas las oportunidades en las que nos abrió las puertas de su hogar y nos compartió la charla franca y entretenida. Abrazamos a Beto, y acompañamos a sus hijos, hija, nietos y nietas en el dolor. ¡Hasta siempre Susana!

Aquí dejamos algunas de las notas publicadas:

