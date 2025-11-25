Triple choque en la Ruta 151 dejó heridos leves en Catriel

Entre la torre de acceso a Catriel y el cámping del Sindicato de Petroleros Privados.

Un triple choque se registró este martes alrededor de las 13:30 en la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 131, entre la torre de acceso a Catriel y el cámping del Sindicato de Petroleros Privados.

En el siniestro participaron un camión de la empresa de transporte de caudales Prosegur, una camioneta Toyota y un Volkswagen Suran, este último conducido por un vecino de la localidad pampeana de 25 de Mayo.

El impacto más fuerte involucró al camión de Prosegur, cuyo conductor quedó atrapado en la cabina como consecuencia de la colisión. Personal de Bomberos Voluntarios de Catriel trabajó en el lugar para rescatarlo y asistirlo.

A pesar de la violencia del hecho, los servicios de emergencia informaron que las lesiones de los involucrados fueron de carácter leve.