Resolución Disciplinaria: Independiente de Neuquén sancionado tras disturbios con Pérfora

La serie comienza sin publico

El Tribunal de Disciplina de la Región 7 de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) emitió una resolución sobre los incidentes que llevaron a la suspensión del partido Pre-Federal entre Independiente de Neuquén y Perfora el pasado 23 de noviembre. El club Independiente de Neuquén recibió una sanción económica y deberá disputar sus partidos restantes a puertas cerradas.

El encuentro fue suspendido a las 21:30 horas debido a la falta de condiciones de seguridad. Los hechos ocurrieron antes del ingreso al gimnasio, cuando se produjeron incidentes entre las parcialidades de los equipos locales y visitantes.

El Tribunal determinó que el club Independiente es responsable de los actos de violencia y los disturbios ejercidos por sus simpatizantes en las inmediaciones y el acceso a su estadio. El club local tiene la obligación de garantizar la seguridad de los encuentros en su establecimiento, incluyendo los accesos.

Pruebas y Evidencia Considerada

El informe del Comisionado Técnico, Zambelli Eleonora, documentó la suspensión. Las pruebas audiovisuales mostraron a la parcialidad de Independiente de Neuquén atacando a la parcialidad visitante. Adicionalmente, se tomaron en cuenta imágenes de redes sociales donde simpatizantes de Independiente posaron con un bombo del club Perfora, junto a publicaciones que incitaban a más violencia.

Por su parte, Independiente de Neuquén manifestó haber puesto diligencia para resguardar la seguridad y argumentó que los incidentes fuera del estadio exceden su control. El club solicitó la reprogramación de los partidos con exclusividad de público local, destacando que no cuenta con antecedentes disciplinarios por hechos similares.

El Club Perfora, en su descargo, negó la reciprocidad de los hechos violentos y denunció que la parcialidad visitante fue víctima de la violencia ejercida por la hinchada de fútbol del equipo local. Perfora solicitó dar por finalizado el primer encuentro con una victoria de 20-0 a su favor y reclamó daños y perjuicios sufridos por el club y los espectadores.

Sanciones y Continuidad de la Serie

El Tribunal resolvió sancionar al club Independiente de Neuquén con una multa de 15 AJC (Arbitral Judicial Costs). Esta pena se aplica en virtud del Artículo 36 del Código de Penas, que tipifica las infracciones muy graves.

Además, se sancionó al club con la pena de “competencia a puertas cerradas” para todo lo que resta de la competencia.

En cuanto al aspecto deportivo, el Tribunal no hizo lugar al pedido de Perfora de otorgarle la victoria de 20-0, buscando velar por el prestigio del básquet nacional. La serie deberá continuar con la reprogramación del primer encuentro a puertas cerradas, tal como se había dispuesto preliminarmente. Para estos encuentros, el límite de asistencia de miembros de comisión directiva será de 10 personas para el local y 5 para el visitante.

Finalmente, el Tribunal instó a Independiente de Neuquén a identificar a los simpatizantes que cometieron los actos de violencia. El Tribunal aclaró que no tiene competencia para resolver el pedido de reparación económica por gastos de transporte y tickets solicitado por Perfora, ya que no entiende en cuestiones de responsabilidad civil o penales.