Rally Neuquino: Exitoso fin de semana para binomios de Cutral Co y Plaza Huincul

En Junín de los Andes

En la anteúltima fecha del campeonato 2025 del Rally Neuquino, dos binomios de la comarca se quedaron con el primer puesto en sus categorías.

En la A7 Fagan Damian y Fagan Juan Pablo fueron los vencedores mientras que Jeremias Tieri y Almeira Carlos terminaron segundos.

En la N2 Wircaleo Orlando y Gutierrez Dario también se quedaron con el primer puesto de la carrera.

En la clase N2l Bajeneta Carlos y Bajeneta Agustín quedaron en tercer lugar mientras que Gomez Gustavo y Giufrida José terminaron 5tos.