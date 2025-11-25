Plaza Huincul incorporará a 42 agentes a la planta permanente

El acto oficial se realizará mañana.

Desde el municipio de Plaza Huincul se informó que se concretará el pase a planta permanente de 42 agentes municipales.

Este proceso fue realizado por orden de mérito y resultado de una gestión conjunta entre el Ejecutivo municipal y el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Según se indicó, esta medida reconoce “el compromiso, la trayectoria y la responsabilidad de las y los trabajadores que cumplen funciones en distintas áreas del municipio, garantizando una mayor estabilidad laboral y fortaleciendo el funcionamiento de los servicios que se brindan a la comunidad”.

En este sentido, el intendente Claudio Larraza destacó el trabajo articulado con el gremio ATE, el diálogo permanente y el respeto a los mecanismos institucionales que permitieron avanzar “en políticas de empleo claras, transparentes y orientadas al fortalecimiento del Estado local y a la dignificación de la labor de las y los empleados municipales de Plaza Huincul”.

Para formalizar la acción el miércoles 26 de noviembre por la mañana se realizará un acto oficial en el que se entregarán los decretos correspondientes a los 42 nuevos agentes de planta permanente.