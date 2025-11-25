Invitan a inscribirse al torneo de ajedrez amateur en Cutral Co

La organización del Torneo de Ajedrez Amateur anunció la apertura de inscripciones para la competencia que se realizará el próximo sábado 13 de diciembre, a partir de las 15 horas, en la sede del barrio Centro Sur de Cutral Co.
El evento está dirigido a jugadores y aficionadas/os que deseen participar en una jornada de deporte mental y estrategia. El torneo se disputará bajo el sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos más 5 segundos de incremento, una modalidad ideal para partidas dinámicas y accesible para competidores de todos los niveles amateurs.
La inscripción tiene un costo de $5.000 y ya se encuentra habilitada. Las personas interesadas pueden anotarse o realizar consultas a través de los números 299-4675551 y 299-5720339.