Inició en Plaza Huincul el “Desafío Azul” para aspirantes a la Policía del Neuquén

Este 24 de noviembre comenzó en Plaza Huincul la primera edición del Desafío Azul, una propuesta institucional destinada a fortalecer la formación integral de los aspirantes a agentes de la Policía del Neuquén. La iniciativa, que se extenderá durante una semana, busca consolidar valores fundamentales de la vida policial como la disciplina, el trabajo en equipo, la camaradería y el espíritu de cuerpo.
Del desafío participan ocho equipos, cada uno en representación de las distintas secciones formativas. Los grupos compiten en un amplio abanico de pruebas físicas, técnicas y estratégicas: atletismo, vóley, dominadas, tiro, conocimientos generales, actividades acuáticas, fútbol mixto y una carrera de 7 kilómetros, entre otras.
La apertura oficial estuvo a cargo de autoridades de la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co y del Instituto de Formación, quienes destacaron la importancia del programa como parte del proceso educativo de los futuros agentes. Subrayaron que el Desafío Azul no solo permite medir rendimiento y capacidades, sino también reforzar la cohesión y los valores que sostienen la labor policial.