Este es el pronóstico para el comienzo de la semana laboral en Cutral Co y Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenas -AIC- se anuncia otra jornada de calor. La temperatura mínima se ubicará en los 20° Centígrados y la máxima llegará a los 33°.
En cuanto al viento se presentará del sector sudeste a 17 kilómetros por hora con ráfagas de la misma intensidad. Hacia la noche, rotará al sur y se elevará la velocidad: 24 kilómetros constantes y las ráfagas de 40 kilómetros.
En cuanto al cielo se anuncia sol radiante durante el día y para la noche, mayormente cubierto.
Para el miércoles, se indica posibles tormentas con rangos de temperatura similares: 33° de máxima.