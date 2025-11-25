El Consejo de Educación alerta por presuntas estafas en Cutral Co y Plaza Huincul

La advertencia surge luego de que se detectara la circulación de un supuesto grupo de WhatsApp en el que un abogado estaría ofreciendo iniciar acciones legales contra el CPE

La Coordinación de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación (CPE) emitió un comunicado para advertir a la comunidad sobre la circulación de información falsa relacionada con el proceso de inscripción para el nivel secundario en Neuquén.

Según informó el organismo, ninguna inscripción escolar se realiza a través de demandas judiciales iniciadas por abogados. El CPE recordó que existe normativa vigente que regula de manera clara y transparente la adjudicación de vacantes, así como los procedimientos que deben cumplir las instituciones educativas en todo el territorio provincial.

La advertencia surge luego de que se detectara la circulación de un supuesto grupo de WhatsApp en el que un abogado estaría ofreciendo iniciar acciones legales contra el CPE para garantizar el ingreso de alumnos a escuelas técnicas de Cutral Co y Plaza Huincul, cobrando una suma de dinero a los tutores. Desde la Coordinación señalaron que este tipo de prácticas podría constituir una estafa, ya que los establecimientos educativos realizan los procesos de inscripción conforme a las normas oficiales, sin intervención judicial.

Ante cualquier duda o necesidad de realizar reclamos, el CPE instó a las familias a dirigirse directamente a las escuelas secundarias técnicas de ambas localidades, que se encuentran actualmente en proceso de reorganización de matrículas y asignación de vacantes disponibles.

El comunicado lleva la firma de Laura Gabriela Anchelerguez, asesora de la Coordinación de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación.