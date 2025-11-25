Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer: habrá radio abierta en Cutral Co

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el día internacional de lucha contra las violencias de género, las mujeres y las diversidades. En Cutral Co se organizará una radio abierta, a partir de las 18 en Carlos H. Rodríguez y Roca.
También reclamarán por la aparición con vida de Luciana Muñoz y de Yessica Antelo, para exigir justicia por Silvia y Mabel. Son dos las organizaciones que convocan: Plenario de Trabajadoras y Pan y Rosas.
Desde el Plenario de Trabajadoras de Cutral Co y Plaza Huincul se hizo la convocatoria. La organización indicó que saldrán a las calles “contra la violencia machista y los discursos de odio que bajan desde el propio gobierno de Javier Milei y son el mar de fondo de los más de 232 femicidios que ya ocurrieron este 2025, uno cada 28 horas y en Neuquén 6 en lo que va del año”.
En la convocatoria indicaron que también saldrán en “contra del ajuste y la reforma laboral que el gobierno prepara para profundizar su ataque al pueblo trabajador”. Otra de las consignas que llevarán a la radio abierta es para defender el aborto legal, seguro, gratuito y la ESI, “derechos que los libertarios y sus cómplices quieren arrancarnos”.
Por su parte, desde Pan y Rosas se apeló a volver a “ser marea para enfrentar la violencia machista y contra los discursos de odio que se convierten en política de Estado. Desde Milei hasta la ministra Bullrich dicen que estábamos “muy empoderadas” y que las mujeres y las personas LGTBIQ+ tenemos “privilegios”. No nos pasamos ningún pueblo, nos faltan muchos”.
Agregaron que el gobierno nacional “prepara un nuevo ataque mientras recorta programas de atención a víctimas de violencia, despide trabajadoras que brindan acompañamiento, obstaculiza la implementación del derecho al aborto y no cumple el cupo laboral trans”.