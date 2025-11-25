Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer: habrá radio abierta en Cutral Co

Cada 25 de noviembre se recuerda la jornada de lucha.

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el día internacional de lucha contra las violencias de género, las mujeres y las diversidades. En Cutral Co se organizará una radio abierta, a partir de las 18 en Carlos H. Rodríguez y Roca.

También reclamarán por la aparición con vida de Luciana Muñoz y de Yessica Antelo, para exigir justicia por Silvia y Mabel. Son dos las organizaciones que convocan: Plenario de Trabajadoras y Pan y Rosas.

Desde el Plenario de Trabajadoras de Cutral Co y Plaza Huincul se hizo la convocatoria. La organización indicó que saldrán a las calles “contra la violencia machista y los discursos de odio que bajan desde el propio gobierno de Javier Milei y son el mar de fondo de los más de 232 femicidios que ya ocurrieron este 2025, uno cada 28 horas y en Neuquén 6 en lo que va del año”.

En la convocatoria indicaron que también saldrán en “contra del ajuste y la reforma laboral que el gobierno prepara para profundizar su ataque al pueblo trabajador”. Otra de las consignas que llevarán a la radio abierta es para defender el aborto legal, seguro, gratuito y la ESI, “derechos que los libertarios y sus cómplices quieren arrancarnos”.

Por su parte, desde Pan y Rosas se apeló a volver a “ser marea para enfrentar la violencia machista y contra los discursos de odio que se convierten en política de Estado. Desde Milei hasta la ministra Bullrich dicen que estábamos “muy empoderadas” y que las mujeres y las personas LGTBIQ+ tenemos “privilegios”. No nos pasamos ningún pueblo, nos faltan muchos”.

Agregaron que el gobierno nacional “prepara un nuevo ataque mientras recorta programas de atención a víctimas de violencia, despide trabajadoras que brindan acompañamiento, obstaculiza la implementación del derecho al aborto y no cumple el cupo laboral trans”.