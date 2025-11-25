Cutral Co ofrece el último curso del año para navegantes de rally

La actividad se desarrollará en la Casa de la Historia y tendrá una duración aproximada de tres horas.

Este sábado 29 de noviembre se dictará en Cutral Co el último Curso Inicial para Navegantes de Rally, una capacitación gratuita destinada a quienes buscan iniciarse en la disciplina y conocer las herramientas fundamentales para desempeñar el rol dentro de una competencia. La actividad se desarrollará en la Casa de la Historia, ubicada sobre Ruta 22, y tendrá una duración aproximada de tres horas.

El curso estará a cargo de Emanuel “Ema” Cortés, navegante de trayectoria internacional, y se concretará por la iniciativa del presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín, quien impulsó que la capacitación sea abierta y sin costo para los vecinos. Desde la organización señalaron que los cupos son limitados y recomendaron inscribirse con anticipación.

Contenido de la capacitación

Durante la jornada se abordarán los principales aspectos que debe conocer un navegante de rally:

Protocolos de seguridad y actuación en caso de accidente.

Uso adecuado de la indumentaria reglamentaria.

Lectura e interpretación del roadbook.

Manejo de tarjeta de control.

Señalización mediante pancartas.

Confección y lectura de la hoja de ruta.

Uso de aplicaciones específicas para la navegación.

La capacitación será presencial, comenzará el sábado 29 y está dirigida a personas sin experiencia previa. Para inscripciones o consultas, se habilitó el número 299 620 0227.