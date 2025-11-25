Cutral Co: habrá expo-venta de arte del Centro de la Amistad y la Cordialidad de la tercera edad

Este miércoles 26 de noviembre, el Centro de la Amistad y la Cordialidad de la tercera edad llevará adelante una nueva expo-venta de arte en el Monumento a la Última Cena, organizado junto a la dirección de Turismo de la Municipalidad de Cutral Co.
La actividad comenzará a las 10:30 horas y ofrecerá al público la posibilidad de recorrer obras y producciones realizadas por integrantes del centro, que buscan visibilizar y poner en valor el talento artístico de los adultos mayores de la ciudad. Habrá trabajos de distintas disciplinas, desde artes plásticas hasta artesanías, todos disponibles para la venta.