Cutral Co fue sede del 13° Campeonato Nacional de Kempo

El 13° Campeonato Nacional de Kempo se llevó a cabo en el gimnasio municipal de Cutral Co. La competencia se desarrolló durante los días 21, 22 y 23, y contó con la participación de deportistas a partir de los 5 años de edad.

Escuelas de Chile, Catriel, Junín de los Andes, Centenario, Neuquén, Cutral Co y Plaza Huincul asistieron al encuentro. La organización destacó que cerca de 180 jóvenes compiten entre las sedes de Cutral Co y Plaza Huincul.

La competencia incluyó categorías Amateur y Selectivo. De esta instancia se definirá a los representantes argentinos que viajarán al Mundial de Kempo, el cual se realizará en Turquía el próximo año.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, acompañó la realización de la competencia. Rioseco manifestó que “La educación, el deporte y la cultura son pilares fundamentales de una sociedad”. Añadió que existe la obligación de apoyar al deporte para construir una comunidad sólida, con proyectos, educación, objetivos y trabajo.

Carlos Wolman, Director General de la Academia Central para Sudamérica y sede principal del Departamento Nacional de Kempo, afirmó que el evento se realizó históricamente en Cutral Co. También sostuvo que Cutral Co y Plaza Huincul fungen como las sedes principales del Kempo en Sudamérica y Centroamérica