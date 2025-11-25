Cutral Co: derivaron a la guardia a una mujer después de un choque

Fue en Ejército Argention y Perniseck.

El hecho ocurrió esta tarde, antes de las 18, en la intersección de Ejército Argentino y Perniseck de Cutral Co. Una mujer quese desplazaba a bordo de una camioneta Fiat Strada debió ser asistida en la guardia del hospital después de la colisión.

De acuerdo a la información que brindaron los bomberos voluntarios de Cutral Co, cuando acudieron al llamado, el otro vehículo ya se había retirado. Por lo que se dispusieron a realizar las tareas habituales como desconectar la batería del rodado y corroborar que no exista derrame de fluidos en el sector.

La mujer estaba en el interior del habitáculo y permaneció hasta que llegó la ambulancia con algunos golpes visibles.

En el momento en que llegó el autobomba al sector, para tomar intervención, un rodado particular impactó al rodado del cuartel que trabajaba.

Hasta el sitio llegó el personal policial.