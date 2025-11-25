Culminó el 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres en Neuquén

Organizada por la Asociación Civil TOPOS, reconocida por su labor en misiones de rescate a nivel global.

Entre el 21 y el 24 de noviembre se llevó adelante el 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, una instancia de formación organizada por la Asociación Civil TOPOS, reconocida por su labor en misiones de rescate a nivel global. La capacitación estuvo enfocada en brindar herramientas específicas para actuar en situaciones críticas, incorporando técnicas de rescate, manejo de equipamiento especializado y protocolos para intervenir de manera segura en contextos de alto riesgo.

En esta edición participaron 19 efectivos policiales de distintas unidades como cursantes, junto a 6 colaboradores provenientes de diversas áreas operativas. Durante las jornadas se realizaron prácticas intensivas que incluyeron apuntalamiento, rompimiento, rescate con cuerdas, manejo de materiales, levantamiento de cargas y atención prehospitalaria.

La fase final del curso estuvo marcada por un simulacro de gran escala, en el que se recreó un terremoto de magnitud 8.8. Allí, los equipos debieron aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la búsqueda y rescate de 18 personas en diferentes escenarios médicos. En paralelo, se desarrolló un simulacro del funcionamiento de un Centro de Operaciones de Emergencias (COE), orientado a fortalecer la coordinación institucional y el trabajo articulado entre las distintas áreas involucradas.

La capacitación contó con la presencia de personal de la Dirección Bomberos Neuquén, integrantes de múltiples divisiones de Bomberos de Cuartel Central, Aeropuerto, Gregorio Álvarez, Hipódromo, DSZ y el Destacamento El Chañar. También participaron agentes del Departamento Especial de Servicios Policiales (DESPO), del Departamento de Seguridad Metropolitana y de la División GEOP Zapala.

Desde el Departamento de Entrenamiento Continuo y Bienestar Policial destacaron la importancia de sostener estas instancias formativas, subrayando que la profesionalización permanente y el trabajo conjunto resultan fundamentales para mejorar la respuesta ante emergencias reales.