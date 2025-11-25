Condenan a 10 años y 8 meses de prisión al hombre que mató al joven que tenía su bicicleta robada

La responsabilidad penal del acusado había sido acordada el 25 de octubre, quedando pendiente únicamente la determinación de la pena

En una audiencia realizada este martes en Cutral Co, el tribunal integrado por los jueces Diego Chavarría Ruíz, Lisandro Borgonovo y la jueza Vanessa Macedo Font impuso una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva a Yamil Mesías López, por el homicidio de Emiliano Lamilla. La condena fue solicitada por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal (MPF), Federico Cúneo.

El hecho ocurrió el 25 de junio, alrededor de las 0.30, cuando López llegó en moto a una vivienda ubicada en calle Plaza Huincul al 1600, acompañado por su pareja. En el interior se encontraban otra mujer y la víctima, Emiliano Lamilla.

De acuerdo con la teoría del caso acreditada por el MPF, el acusado comenzó a gritar e insultar a una de las mujeres y le exigió que saliera a la calle. En ese momento, Lamilla salió y le devolvió una bicicleta que previamente había sido robada al imputado.

Sin embargo, tras recuperar el rodado, López extrajo un arma de fuego calibre 22 que llevaba entre sus ropas y disparó al menos dos veces contra Lamilla, quien intentaba correr para resguardarse. Uno de los disparos lo alcanzó en un pulmón y le provocó la muerte.

La responsabilidad penal del acusado había sido acordada el 25 de octubre, quedando pendiente únicamente la determinación de la pena, que se resolvió hoy. Además, el tribunal ordenó que López quede inmediatamente detenido para comenzar el cumplimiento de la condena.