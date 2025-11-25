Carrefour Maxi abre sus puertas en Plaza Huincul este jueves 27

Se trata de la primera sucursal mayorista de la firma en la ciudad

La empresa Carrefour confirmó la inauguración oficial de Carrefour Maxi en Plaza Huincul, cuya apertura será este jueves 27 de noviembre. Se trata de la primera sucursal mayorista de la firma en la ciudad, que llega con el objetivo de ofrecer precios competitivos y compras sin mínimo, tanto para familias como para pequeños comercios.

El nuevo establecimiento está ubicado en Homero Manzi, esquina Ruta 17 y Ruta 22, en el barrio Central de Plaza Huincul.

Desde la compañía destacaron que Maxi Carrefour permitirá realizar “la compra, la comprita o el comprón”, ofreciendo un formato mayorista accesible para todo tipo de consumidor.