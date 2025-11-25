Buscan a un vecino de Cutral Co

Ante cualquier información se puede informar a la Policía.

Desde la Policía se anunció la búsqueda de un vecino de 81 años. Se trata de Américo Rafael Veloz.

Se indicó que el vecino fue visto por última vez en Carlos H. Rodríguez y Zapala de Cutral Co. Se indicó que podría trasladarse en un vehículo Ford EcoSport de patente IYT 769.

Al momento de ausentarse vestía una musculosa gris, bombacha de gaucho color verde y zapatillas de color celeste. Tiene tez blanca cabello corto y cano, con ojos color marron y de contextura física robusta.

Se ausentó el 24 de noviembre a las 17. La denuncia se radicó en la comisaría 15° y los datos se pueden aportar al 4962169 o ante cualquier dependencia policial.