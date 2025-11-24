Recapturan a un hombre que se había evadido de la U22 en Cutral Co

La acción de un taxista de Neuquén capital posibilitó que un hombre que era buscado por evasión en la cárcel de Cutral Co fuera nuevamente retenido.
Según informó la policía, el chofer del taxi activó el dispositivo antipánico y ello generó una alerta en el Centro de Operaciones Policiales de Neuquén.
El taxista detectó una actitud sospechosa en el hombre y creyó que iba a robarle por lo que convocó a la policía mientras transitaba por la ruta 22, a la altura de la calle Caracas.
La policía ubicó el automóvil, lo identificaron y constataron que tenía pedido de captura vigente.
Se lo trasladó a la comisaría 7 y desde allí quedó a disposición de la justicia, sin que el hombre opusiera resistencia.