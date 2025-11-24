Presupuesto 2026: la Provincia proyecta inversiones por más de $121 mil millones para Cutral Co y Plaza Huincul

Quedan fuera del cálculo las principales fuentes de financiamiento local: la recaudación municipal —incluida la Tasa Vial— y los fondos del Ente Intermunicipal (ENIM)

El proyecto de Presupuesto Provincial 2026 detalla un volumen importante de obras públicas y transferencias automáticas destinadas a Cutral Co y Plaza Huincul. Sin embargo, la información incorporada corresponde exclusivamente a recursos aportados por la Provincia. Quedan fuera del cálculo las principales fuentes de financiamiento local: la recaudación municipal —incluida la Tasa Vial— y los fondos del Ente Intermunicipal (ENIM), que representan ingresos estructurales para ambas ciudades de la comarca petrolera.

Transferencias automáticas proyectadas

Según el documento oficial, durante 2026 la Provincia transferirá:

Plaza Huincul: $35.551 millones

$35.551 millones Cutral Co: $85.891 millones

Estos montos incluyen coparticipación federal, regalías hidrocarburíferas, tributos provinciales establecidos en la Ley 2148, impuesto inmobiliario adicional y canon extraordinario de producción. Constituyen ingresos de carácter automático, definidos por normativa vigente y sujetos a la evolución de la recaudación provincial.

Inversiones provinciales previstas

El presupuesto incorpora obras en infraestructura educativa, sanitaria, hídrica, habitacional y judicial en ambas localidades. Entre las principales asignaciones se destacan:

Infraestructura educativa

Escuela 22 de Plaza Huincul: $4.388.619.197

$4.388.619.197 Escuela 255 de Cutral Co: $633.750 millones

$633.750 millones CPEM 58 (Plaza Huincul): $525 millones

$525 millones EPET 10 (Plaza Huincul): $375 millones

$375 millones EPET 1 (Cutral Co): $1.250 millones

$1.250 millones Jardín de Infantes Nº35 – barrio Ezio Zani: $17.872.644 millones

$17.872.644 millones Jardín s/n Escuela 137: $500.000

$500.000 EPET s/n Cutral Co: $2.000 millones

Infraestructura hídrica

Desagües pluviales Plaza Huincul – Etapa I: $320 millones

Colocación de tubería de 800 mm desde la estación elaboradora del Río Neuquén a la Planta Potabilizadora Buena Esperanza: $100 millones

Reparación y mantenimiento de motores eléctricos y equipos de bombeo – Cutral Co: $161 millones

Reparación y mantenimiento de motores eléctricos y equipos de bombeo – Los Barreales: $70 millones

Saneamiento

Nueva planta de líquidos cloacales para Cutral Co y Plaza Huincul: $1.406.910.306

Servicio de agua (EPAS)

Prestación del servicio de agua potable para ambas ciudades: $4.972.922.361

Obras judiciales

Ampliación del Juzgado de Paz de Plaza Huincul: $77 millones

Viviendas (Plaza Huincul)

Planes de 18, 22, 23 y 24 viviendas en distintas manzanas, con montos que oscilan entre $166 y $221 millones.

Agencia de Desarrollo Urbano: construcción de 166 viviendas por $750 millones

Un presupuesto parcial respecto de los ingresos reales

Aunque la Provincia detalla inversiones relevantes para 2026, el presupuesto no contempla:

Fondos del ENIM , un organismo clave que administra recursos derivados de la explotación hidrocarburífera y que, en varios períodos, llegó a superar a los aportes provinciales.

, un organismo clave que administra recursos derivados de la explotación hidrocarburífera y que, en varios períodos, llegó a superar a los aportes provinciales. Recaudación municipal, entre ellas la Tasa Vial, tributo que integra la estructura de financiamiento cotidiano de ambas ciudades.

La ausencia de estos ingresos impide dimensionar con precisión el total de recursos que manejarán Cutral Co y Plaza Huincul en 2026. En términos contables, el documento provincial refleja únicamente los compromisos del Estado neuquino; en términos económicos, representa sólo una parte del esquema fiscal que sostiene a la comarca petrolera.