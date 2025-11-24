Invitan a taller navideño para niños en la sede de Parque Este, de Cutral Co

El próximo miércoles 3 de diciembre, de 18 a 20, se desarrollará un taller navideño destinado a niños y niñas en el Centro Comunitario Parque Este. La actividad propone una tarde recreativa bajo la coordinación de la profesora Naty Guerrero, quien estará a cargo del taller de arte.
Durante la jornada, los más pequeños podrán participar de la elaboración de “Pinos Locos”, una actividad creativa pensada para acompañar el espíritu navideño y fomentar la imaginación.
Las inscripciones ya están abiertas y se realizan por WhatsApp al 2995 882157. El taller es impulsado por la comisión vecinal Parque Este, que invitó a las familias del barrio y zonas cercanas a sumarse.