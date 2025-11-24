Huellas Sureñas obtuvo el primer puesto en el certamen “Perla del Valle” en Villa Regina

La obtención del primer puesto por parte de la escuela de Danzas Folklóricas Huellas Sureñas en el certamen “Perla del Valle” de Villa Regina generó repercusiones en toda la comunidad. Entre ellas, se sumó el reconocimiento público del presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co, quien festejó el logro a través de sus redes sociales.

En su publicación, destacó el trabajo de la escuela, que funciona en Filli Dei Sur y donde se imparten clases a más de 60 estudiantes de distintas edades. También agradeció la recepción de la directora y profesora Julieta Sepúlveda, quien junto a los docentes Carolina Campos y Ezequiel Altamirano sostiene un proyecto que abarca los niveles inicial, infantil, juvenil, mayores y adultos mayores.

El funcionario subrayó la importancia del acompañamiento institucional y el valor cultural que aporta la danza folklórica al desarrollo comunitario. Asimismo, felicitó al grupo por el desempeño alcanzado en Villa Regina, remarcando el compromiso y la dedicación que hicieron posible el reconocimiento obtenido.

El triunfo en el rubro Pareja Tradicional Juvenil coloca una vez más a Huellas Sureñas entre las escuelas destacadas de la región, reforzando su crecimiento artístico y formativo.