Fuerte choque en cadena en Ruta 51: cuatro jóvenes heridos y un conductor alcoholizado

El único resultado positivo fue el del conductor de la Hilux, un hombre de 43 años de Rincón de los Sauces

Un choque en cadena ocurrido este domingo por la noche en la Ruta Provincial 51 dejó cuatro jóvenes heridos y generó importantes demoras en el tránsito. En el siniestro intervinieron cuatro vehículos, aunque el impacto más severo lo sufrió un Fiat Uno cuyos ocupantes debieron ser trasladados a distintos centros de salud.

De acuerdo con lo informado por el subcomisario Damián Jorquera, el hecho se registró en medio del intenso regreso de automovilistas desde el lago Mari Menuco. Un Volkswagen Vento, que circulaba con un matrimonio y dos jóvenes de Centenario, realizó una maniobra de sobrepaso y, al reincorporarse al carril, debió frenar abruptamente por la extensa fila de vehículos. Esa maniobra derivó en un impacto contra un Chevrolet Onix en el que viajaba una pareja de Neuquén capital.

Detrás de ellos circulaba un Fiat Uno con dos parejas de jóvenes de entre 18 y 22 años, oriundos de Fernández Oro. El conductor no alcanzó a frenar y fue embestido luego por una Toyota Hilux que venía detrás y lo impactó violentamente. El Uno quedó completamente destruido.

Los cuatro jóvenes fueron asistidos por personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) y derivados a hospitales de Centenario, El Chañar, Cinco Saltos y Manzano Amargo. Aunque al inicio se había difundido que presentaban lesiones de gravedad, Jorquera confirmó que todos fueron dados de alta entre la medianoche y las dos de la madrugada. Uno de ellos requirió suturas por cortes en la zona lumbar.

En el lugar trabajó personal de la División Accidentología Vial, que realizó test de alcoholemia a los conductores involucrados. El único resultado positivo fue el del conductor de la Hilux, un hombre de 43 años de Rincón de los Sauces, con 0,38 gramos de alcohol en sangre. Por esa infracción, se procedió a retener su licencia y secuestrar la camioneta, que quedó a disposición del Juzgado Administrativo de Faltas de Vista Alegre.

El Onix y el Vento fueron citados para pericias este martes, mientras que el Fiat Uno y la Hilux quedaron alojados de manera preventiva en el predio de secuestros del Destacamento Dique Ballester.

Tras el siniestro, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos anunció que este lunes se efectuarán controles masivos de alcoholemia en las rutas 22 y 51, en el marco del operativo retorno del fin de semana largo, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y reforzar la seguridad vial.