Corte de energía deja sin servicio a parte de Cutral Co y Plaza Huincul

Fue un problema en las instalaciones del EPEN. El corte duró casi tres horas y media

Desde esta mañana y hasta el mediodía de este lunes, un amplio sector de ambas localidades estuvieron sin suministro eléctrico.

La cooperativa Copelco emitió un comunicado en el que informa que un inconveniente se produjo durante la noche y que a las 9.07 se produjo la caída del alimentador 2 de Plaza Huincul. Hasta el mediodía no se había restablecido el servicio, lo que ocurrió recién a las 12.26.

Copelco asegura que se trató de una falla en las instalaciones del EPEN pero no han tenido reportes sobre la naturaleza del problema.

Las zonas afectadas fueron Barrio Otaño, Barrio Centenario, Barrio Zona de Chacras de Plaza Huincul, Barrio Parque Industrial Ruta 17, Barrio Universitario, Barrio Altos del Sur, Pueblo Nuevo, Unión, Progreso y 25 de Mayo de Cutral Co.