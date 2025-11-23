Tras el escándalo, Alianza y San Patricio emitieron comunicados con versiones contrapuestas

Ambos clubes difundieron comunicados oficiales con posturas completamente opuestas sobre los hechos que derivaron en la suspensión.

Luego del frustrado encuentro por la sexta fecha del Torneo Regional Amateur en San Patricio del Chañar, ambos clubes difundieron comunicados oficiales con posturas completamente opuestas sobre los hechos que derivaron en la suspensión. En medio del conflicto, este medio también fue notificado de la prohibición de transmitir el partido, una medida inusual en la competencia.

La versión de Alianza: amenazas y falta de garantías

El Club Alianza de Cutral Co informó públicamente que su plantel fue “fuertemente amenazado” al intentar ingresar a los vestuarios del Estadio Municipal. Según el comunicado, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores resolvieron no disputar el encuentro al considerar que no había garantías de seguridad.

La institución señaló que las intimidaciones provinieron de personas identificadas como hinchas y miembros de la dirigencia del Club San Patricio del Chañar. También destacó que toda la delegación se encuentra en buen estado y regresó a Cutral Co tras realizar la denuncia ante la Comisaría N°13.

El mensaje de San Patricio: niega amenazas y asegura que todo estaba en condiciones

Por su parte, el Club San Patricio del Chañar difundió un comunicado en el que niega las acusaciones y afirma que Alianza “no quiso ingresar a los vestuarios” porque estaban siendo limpiados tras el partido de Reserva.

El club local asegura que el operativo policial estaba confirmado y pagado, y que “todas las condiciones estaban dadas para jugar”. Sostienen además que el plantel visitante, a su criterio, ya había decidido no presentarse antes de llegar al estadio. La institución aguarda ahora la resolución arbitral correspondiente.

Prohibición de transmisión

En la previa del encuentro, San Patricio también comunicó a este medio la prohibición de transmitir el partido, decisión que no es habitual en el Torneo Regional Amateur y que sumó tensión al clima previo al encuentro.